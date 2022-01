"Stellar Sunset": nel nuovo lavoro di Gianfranco De Franco si fondono sonorità e si creano nuovi universi

PERUGIA - È uscito ieri su tutte le piattaforme musicali "Stellar Sunset", il nuovo disco di Gianfranco De Franco, polistrumentista, musicologo e musicoterapeuta che ormai da qualche anno ha messo radici a Perugia. Una pubblicazione importante, prodotta dalla celebre INRI Classic, che verrà presentata in prima assoluta al Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi domani alle 18.00. Dieci tracce che spaziano tra suggestioni di molti tipi, dai timbri più profondi fino ad arrivare a ritmi serrati ed elettronici. Tra i brani più particolari l’ipnotico “Magic Papetti e il lento che fu”, omaggio al sassofonista che negli anni ’70 ha reso mainstream il sound del sax solista; da segnalare anche “Il riccio e il suo attraversamento pedonale”, che sopra una base da dancefloor lancia ardite sperimentazioni sonore. Grande coraggio e ottimi risultati anche nel brano d’apertura “22020dC”, che è uscito come singolo lo scorso ottobre: una composizione che sfida lo scetticismo di chi si accosterà con titubanza a questo genere ben lontano dal pop mettendo subito in chiaro il livello qualitativo del progetto.

«Stellar Sunset - spiega De Franco - è il risultato timbrico di natura trascendentale fra l’acustico e l’elettronico, un disco dalle caratteristiche intime e a tratti caotiche governate da ritmiche spiazzanti e protettive. Liriche crepuscolari che si fondono con la luce del nostro sguardo interiore». Un album ricco di suggestioni sonore e ambientali, che tocca tempi e spazi diversi, intrecciando stili e strumenti in una rilettura originale e contemporanea in grado di formare un’orchestra solista. De Franco, che attraversa generi e stili fondendo sonorità in grado di raggiungere e descrivere gli stati d’animo più intimi e profondi, ha ricevuto due menzioni speciali ai “Los Angeles Music Award 2013” e agli “Artist in Music Awards 2014”. Suona abitualmente in diversi festival internazionali, compone musiche per il teatro e si esibisce in performance site specific.