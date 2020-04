Ultimo aggiornamento: 09:38

NORCIA È salita su un aereo della Guardia di Finanza per raggiungere Bergamo, una delle città più martoriate dal coronavirus, e mettersi a disposizione degli altri. Quella di Anna Salvatori, infermiera dell’ospedale di Norcia, è una missione che inorgoglisce tutta la comunità, messa a dura prova dal terremoto di quattro anni fa e molto sollevata, all’epoca, dai tanti gesti di solidarietà ricevuti.Anna è mamma di tre figli ormai grandi e quando il ministero della Salute ha emesso il bando per la task force da impiegare nelle zone più colpite dall’emergenza Covid-19, non ha esitato. «Ho agito d’istinto, è il momento giusto», ha pensato, ben sapendo che un’esperienza del genere l’avrebbe molto arricchita sul piano umano e professionale. L’infermiera nursina è l’unica umbra selezionata dalla protezione civile e insieme ad altri 51 colleghi provenienti da tutta Italia, oggi prenderà servizio nell’ospedale che gli Alpini hanno realizzato in sette giorni nella zona della Fiera a Bergamo. Una missione delicata e impegnativa, che Anna ha abbracciato al volo. È stato proprio il Comune di Norcia, sabato sera, a dare l’annuncio. «La nostra Anna – si legge sulla pagina facebook dell’ente – è partita oggi da Roma con un aereo della Guardia di Finanza, tra i primi 52 infermieri (l’unica umbra) selezionati per far parte della task force della Protezione civile negli ospedali di Bergamo, Brescia e Piacenza. Anna prenderà servizio lunedì (oggi per chi legge, ndr) a Bergamo», nell’ospedale costruito in pochi giorni dagli Alpini. “Siamo orgogliosi di questa nostra concittadina – ha detto il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno – che contribuirà attraverso il suo operato ad alleviare le ferite di una comunità tanto provata da questa emergenza. Attraverso il gesto di Anna, che ringraziamo tantissimo e che ci rende orgogliosi – ha proseguito il primo cittadino – la nostra comunità può restituire un po’ di quella solidarietà che ha avuto immediatamente nel post sisma, come ella stessa ha dichiarato». Sabato a Bergamo è arrivata con un gruppetto di colleghi e ha subito partecipato al briefing. Da oggi inizierà a lavorare, testa e cuore, per aiutare chi soffre.