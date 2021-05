Anmil Terni, "Manifestiamo con i sindacati perché testimoniamo la sicurezza che non c'è"

TERNI - “Ormai da anni sosteniamo la necessità di varare un piano nazionale per la prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, supportato da risorse adeguate". Così Giovanni Baccarelli, vice presidente di Anmil Terni, sottolinea l'adesione dell'associazione alle iniziative dei sindacati per ribadire la battaglia per la sicurezza sul lavoro.

"Il problema ha due radici profonde: da una parte la mancanza di una formazione adeguata e dall’altra la certezza di un lavoro che origina la complicità coatta ad accettare rischi e pericoli che dovrebbero essere opportunamente prevenuti. Anche una manifestazione generale come quella della settimana scorsa non può che fare bene all’informazione e alla sensibilizzazione di tutti perché le conseguenze di un infortunio sul lavoro non lasciano escluso alcuno: i danni ricadono sulle famiglie, sulle aziende stesse, sulla società, sui conti pubblici, sui tribunali e sui lavoratori stessi. Restano indispensabili - dice Baccarelli - formazione e controlli per combattere il fenomeno infortunistico che ci ripropone ogni giorno lutti e sofferenza causati dalle medesime modalità di accadimento da cui sembra non impariamo nulla”.

Per Anmil "occorrono investimenti per la ricerca e il rinnovamento delle macchine e degli ambienti di lavoro, ma tutto deve partire dalla ferma convinzione di imprenditori, artigiani e lavoratori e solo un’azione sinergica può portare dei risultati in termini di arresto del fenomeno. Il ruolo dei sindacanti nelle aziende è fondamentale perché gli infortuni sono sempre tutti prevedibili ed evitabili - ribadisce Baccarelli -, e andrebbe valorizzato nell’interesse di tutti, anche della stessa impresa che, in caso di infortuni, ci rimette direttamente”.

