Basta animali al circo, il consiglio regionale approva mozione all'unanimità

PERUGIA - Con voto unanime, il consiglio regionale ha fatto propria la mozione di Daniele Carissimi e Francesca Peppucci, Lega, che impegna la Giunta regionale ad «individuare un percorso che porti al superamento dell'utilizzo di animali nel circo su tutto il territorio, in quanto costretti ad attività contrarie alla propria natura e obbligati a rimanere in una condizione di prigionia per mero intrattenimento. Ad attivarsi presso il Governo affinché predisponga quanto prima una normativa nazionale adeguata e presso tutte le amministrazioni comunali affinché si dotino, nel periodo transitorio, di appositi regolamenti atti a disciplinare le misure minime dei ricoveri degli animali, i necessari arricchimenti ambientali e impongano la presenza di una figura veterinaria».

«Voto favorevolmente l'atto - ha annunciato Thomas De Luca (M5s) - ricordo però che nella mia veste di consigliere comunale di Terni approvammo 4 anni fa una proposta di regolamento per limitare, fino a togliere la possibilità, nei limiti del perimetro legislativo, l'utilizzo di animali negli spettacoli circensi, ma ad oggi non si è fatto nulla. In mozioni come questa la competenza della Regione è particolarmente ridotta. Mi stupisce che a livello parlamentare, nella competente Commissione, il centrodestra abbia espresso un voto contrario su questo tipo di iniziativa. Sarebbe quindi auspicabile una maggiore coerenza tra pensiero ed azione».

«Voteremo favorevolmente questo documento di indirizzo e di proposta, in coerenza con quanto il nostro partito sta facendo con azioni a livello nazionale. Mi stupisce il fatto che analoga mozione in Senato abbia visto il voto contrario del centrodestra. Bene i contenuti di questo documento e prendiamo atto positivamente della proposta» le parole di Tommaso Bori, capogruppo del Pd.

