Andrea Tomassini, la mia nuova sfida è l'Università

PERUGIA - Attraverso la musica sta dando a tutti una lezione di vita e speranza ma per Andrea Tomassini, musicista perugino diciannovenne vittima di un’ischemia prenatale, è già tempo di nuove sfide. Da alcune settimane, infatti, grazie anche a un’importante sinergia che si è creata in città, Andrea ha iniziato a seguire le lezioni all’Università degli studi, nel corso di laurea in Lettere moderne.

Grazie alla collaborazione con l’ateneo, il trasporto di Andrea è assicurato dai volontari della confraternita Misericordia che con un mezzo “dedicato” lo accompagnano alle lezioni. È stato lui stesso in un post a dimostrare la sua gratitudine per questa opportunità: «Voglio ringraziare pubblicamente l’Università degli studi e la confraternita Misericordia di Perugia-Olmo per il servizio di trasporto che mi stanno offrendo durante questo mio nuovo percorso di studi». Una collaborazione che a breve potrebbe dare altri risultati per Andrea e i ragazzi nelle stesse condizioni. Sempre con l’Università e con i servizi sociali del Comune, infatti, la famiglia ora sta lavorando per trovare una persona addetta che in casi estremi possa accompagnare Andrea in bagno quando si trova a lezione. «Di solito io e mia moglie siamo presenti – racconta il padre Mirco - e pranziamo insieme a lui quando Andrea ha lezione anche di pomeriggio, altrimenti non ci sarebbe una persona addetta. Per questo stiamo lavorando per garantire anche questo tipo di servizio che sarebbe utile per tutti gli studenti nelle condizioni di Andrea che volessero frequentare le lezioni».