La lista Civica Prima Terni ha organizzato un convegno all’Hotel Garden cui hanno assistito oltre 120 persone interessate a capire come si possano utilizzare i fondi europei per aiutare l’economia ternana a ripartire.



«Per far sì che l’Europa diventi un’opportunità per Terni serve avere ben chiaro come utilizzare nel modo corretto tutti gli strumenti che sono messi a disposizione. La lista Civica Prima Terni ha provato con il convegno che ha organizzato ieri a rispondere a questa domanda e, al termine del convengo è apparso chiaro che troppe sono state le opportunità non utilizzate per imperizia o indolenza e Terni non se lo può più permettere. Soprattutto in una situazione di commissariamento e quindi di economia asfittica, le fonti internazionali sono tra le pochissime opportunità messe a disposizione per avere gli investimenti necessari a far ripartire l’economia. - ha sostenuto il candidato sindaco di Prima Terni, Andrea Rosati - Io posso testimoniare che l’azienda per cui lavoro ha di fatto raddoppiato il fatturato con i progetti internazionali e per mostrare quanto questi possono essere importanti anche nel nostro territorio, ho invitato esperti e imprenditori locali e nazionali (Emanuela Morettini, Carlo Gregori, Valentino Mingioni) per esprimere le proprie testimonianze». Nelle conclusioni del convegno Rosati ha potuto far notare che a oggi manca un’efficiente comunicazione in grado di mettere le aziende in condizione di sfruttare al massimo le occasioni offerte dalla Comunità europea in tema di fondi e sviluppo. Le esperienze illustrate dai giovani imprenditori intervenuti al convegno hanno mostrato quali sono le possibilità. «Per questo motivo Prima Terni - ha concluso Rosati - seguendo l’esempio di molte città europee, ma anche italiane, creerà un ufficio di supporto alle aziende nella ricerca e nel reperimento dei finanziamenti europei. Questi uffici non saranno a carico dell’amministrazione ma si manterranno con i fondi degli stessi progetti».

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



