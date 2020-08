Narni piange Andrea Nicola, stroncato da una malattia a 33 anni: era protagonista della Corsa all'Anello

Ultimo aggiornamento: 12:47

NARNI Ha lottato per cinquanta giorni: poi Andrea Nicola Lunetti ha dovuto alzare bandiera bianca davanti ad un male subdolo e nemmeno tanto riconosciuto. La morte l’ha raggiunto stamattina, 22 agosto, nelle primissime ore. Aveva 33 anni e lascia una fidanzata, Giulia, con la quale stava per andare a vivere insieme a Roma e la sua famiglia. Il malore che l’ha portato all’ospedale Umberto Primo di Roma era sopraggiunto appunto nel mentre stava ridipingendo la casa dove sarebbe andato ad abitare con la sua fidanzata.Era molto conosciuto a Narni ed era perfettamente integrato nella Corsa all’Anello, nel versante di Fraporta, per il quale era da sempre impegnato come tamburino e si può dire che non abbia mai saltato un corteo negli ultimi quindici anni. Si era trasferito da anni ormai a Roma dove lavorava come operatore in una farmacia del centro. I funerali si terranno lunedì prossimo.