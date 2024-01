Ancora un furto in centro a Perugia: il ladro di profumi ha colpito di nuovo

PERUGIA - Ancora un furto, ancora una razzia. In piena mattinata e in pieno centro a Perugia.

Lunedì mattina, infatti, un uomo è entrato nella profumeria purtroppo già colpita più volte nelle ultime settimane e ha portato via alcuni profumi ed è fuggito. Sul posto è arrivata immediatamente la squadra volante per ricostruire l'accaduto e sentire i dipendenti del negozio. Le indagini sono in corso per trovare l'autore, fuggito per le vie del centro storico.