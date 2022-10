Anche a Terni il Festival dello sviluppo sostenibile: I tre appuntamenti in programma al Cesvol

Terni- Al via l'edizione 2022 del Festival nazionale dello Sviluppo Sostenibile che, iniziato a Roma e in tante città italiane, andrà avanti fino al 22 ottobre.

Tre le iniziative che si terranno a Terni per iniziativa dell’associazione “Pensare il domani”, con la

collaborazione del Cesvol Umbria, di Legambiente Umbria, di Federmanager Terni e Novamont.

“Il Festival di quest’anno - spiega Giacomo Porrazzini di Pensare il Domani - si svolge in una

situazione climatica sempre più caratterizzata da eventi meteo estremi che provocano vittime e

distruzioni, evidenziando la indifferibilità della transizione ecologica dell’economia verso un

modello di sviluppo sostenibile. Una città industriale come Terni, per di più afflitta da una lunga

crisi economica, deve trovare nel nuovo sviluppo sostenibile la strada per il futuro dei suoi giovani

e per la qualità della vita della sua comunità”.

Entro tale visione a Terni si svolgeranno tre iniziative del Festival, su temi riguardanti la

sostenibilità dello sviluppo locale: il ruolo delle bioplastiche, prodotte da Novamont, per la



promozione della bioeconomia circolare; lo sviluppo di una rete di Comunità energeticherinnovabili ( CER ) per una transizione energetica basata sulla condivisione sociale di produzione econsumo di energia “verde”; la proposta di fare della conca ternana una Hydrogen Valley, capace difare di questo vettore energetico del futuro, l’idrogeno, uno dei pilastri del processo di taglio delleemissioni climalteranti in un territorio che, con le sue industrie siderurgiche e chimiche, deveaffrontare il grande tema globale della decarbonizzazione.Protagonisti delle tre iniziative che si terranno nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino12, il 14, 20 e 21 ottobre, saranno le associazioni promotrici, le imprese sostenibili del territorio,esperti di energia, l’Università di Perugia, le istituzioni.L’obiettivo è offrire idee e proposte per un progetto strategico di sviluppo sostenibile del territorioternano, capace di sostenere nuove attività d’impresa e occupazione qualificata.