Anche il presidente della Ternana omaggia sui social Petrucci che vince alla Dakar

Da Ternana e ternano. Da sportivi a sportivo. Da vincenti a vincente. Danilo Petrucci, pilota ternano che ha vinto la quinta tappa della Dakar diventando il primo centauro di un motomondiale a vincere una tappa del prestigioso rally, riceve dei complimenti speciali. Glieli fa, via social media, il presidente della Ternana, la squadra di calcio della sua città, quella che lui tifa. Stefano Bandecchi, numero uno della società rossoverde, condivide sul suo profilo Instagram una 'storia' con la quale celebra proprio il successo del motociclista di Terni. L'immagine postata non è altro che lo screenshot di un post di uno dei profili social di Rally.it nel quale si comunica la notizia della penalizzazione di 6 minuti a Toby Price, arrivato primo in gara, con conseguente vittoria assegnata al centauro umbro, ex della Ducati. Bandecchi aggiunge, di suo, una scritta, semplice e significativa: "Ternanità vera...". Orgoglio ternano, dunque, anche da parte del presidente della Ternana, sebbene lui sia livornese. Tra l'altro, la Ternana è stata nel destino di Petrucci pure nell'estate 2019, al gran premio d'Italia di Motomondiale, sulla pista del Mugello, dove vinse la gara dopo essersi fatto fotografare nel paddock proprio con una sciarpa rossoverde delle Fere.

