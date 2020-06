Anche Piediluco ha la sua isoletta. Si trova in mezzo al lago ma non è accessibile

Anche Piediluco ha la sua isoletta. Pochi metri quadrati, verdi, con le canne al vento. E' arrivata dal canneto dove si è staccata da uno dei "bracci" del lago, lentamente ha attraversato tutto il bacino per la gioia di tante persone che in quel momento si trovano sul lungolago. Perché osservare un'isoletta di questi tempi è piuttosto raro. Di solito questi lembi di terreno e canne si staccano in inverno con il vento e le onde più impetuose. Questa volta, invece no. Dal cannetto è arrivata fino in mezzo al lago dove è stata oggetto di attenzione e di tanti commenti. Per ammirare l'isoletta ci sarà poco tempo. Non appena le acque del lago comcinceranno ad abbassarsi, anche il piccolo canneto verrà risucchiato dalla corrente fino ad arrivare sul fiume Velino, dove verrà ancorata sulla riva o si dividerà ancora, andando a formare altre minuscole isolette. Ma per qualche ora anche Piediluco avrà l'illusione di avere un'isola, dove magari fermarsi a prendere il primo sole, anche se sarà soltanto un'illusione: l'isoletta non è accessibile alle persone.

