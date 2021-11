Anche a Orvieto per Umbria Jazz Winter #28 torna l’appuntamento con UJ4Kids

Nell'ambito di Umbria Jazz Winter #28, in programma a Orvieto dal 29 dicembre al 2 gennaio , torna lo spazio dedicato a UJ4KIDS Umbria Jazz for Kids. L'obiettivo dell'iniziativa è riaccendere i riflettori sull’insegnamento musicale che la pandemia ha fortemente penalizzato. In programma esibizioni degli allievi di alcune delle scuole di musica coinvolte nel progetto “Improvvisazioni”, e due repliche della storia musicale per bambini “Lazzaro ed i suoni del vento”, liberamente ispirata al film “Lazzaro felice” di Alice Rohrwacher.

La Fondazione Umbria Jazz, inoltre, consegnerà in una cerimonia a tutti i ventitré Istituti di indirizzo musicale umbri una tromba, strumento iconico del jazz (i primi grandi solisti agli albori del jazz furono trombettisti). Un gesto simbolico e concreto nello stesso tempo, in linea con la politica della Fondazione di promuovere l’insegnamento musicale nella regione.

Il programma degli appuntamenti

Giovedì 30 dicembre :

ore 10.30 – Sala del Carmine*: cerimonia di consegna di un omaggio della Fondazione Umbria Jazz agli Istituti scolastici ad indirizzo musicale della Regione Umbria. Esibizione degli allievi delle scuole di musica A.D.A.P. di Perugia, Newsic di Ellera di Corciano e della Scuola Comunale di Musica “A. Casasole” di Orvieto

Venerdì 31 dicembre :

ore 10.30 – Piazza della Repubblica: “Rhythm Carnival” esibizione degli allievi percussionisti della scuola di musica M.A.P. di Perugia

ore 11.00 – Sala del Carmine*: “Lazzaro e i suoni del vento” storia musicale per bambini liberamente tratta dal film “Lazzaro Felice” di Alice Rohrwacher con gli allievi della Scuola Comunale di Musica “A. Casasole” di Orvieto e del progetto “SaràBanda” della Filarmonica Luigi Mancinelli – Banda città di Orvieto e l’orchestra di musica popolare “La compagnia della Panatella”

Domenica 2 gennaio :

ore 10.30 – Piazza della Repubblica: esibizione della Nuova Banda Giovanile della Filarmonica Luigi Mancinelli di Orvieto

ore 11.00 – Sala del Carmine*: “Lazzaro e i suoni del vento” (replica)

(* evento ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti)