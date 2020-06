Anche a Orvieto l'iniziativa Giunti "Regalaci un libro, regalaci un sorriso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche a Orvieto è partita l'iniziativail format delle librerie Giunti al Punto pensato per ripartire insieme ed essere sempre più legati al territorio. Acquistando un qualsiasi libro alla libreria Giunti al Punto di Orvieto, in corso Cavour, sarà possibile donarlo a strutture quali asili, centri giovanili, spazi diurni per persone con fragilità ed altre ancora,Nell'estate 2019, sempre nell'ambito dello stesso progetto, furono donati all’unità operativa di Pediatria del presidio ospedaliero "Santa Maria della Stella" di Orvieto, circa 650 volumi raccolti grazie all’iniziativa ‘Aiutaci a crescere. Regalaci un libro’ promossa dalle librerie Giunti al Punto."Donate i libri che avete amato - spiegano dalla Giunti - quelli che vi hanno fatto ridere o piangere, quelli che pensate tutti debbano conoscere. Portate un bambino a fare una passeggiata sulle stelle o un giovane ragazzo in una nave di pirati. Questa è la potenza dei libri che vogliamo diffondere. Aiutateci a diffondere la fantasia!"