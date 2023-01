Anche la Ternana sul giovane attaccante Esposito

Sembra trovare conferme da più parti il possibile interessamento da parte della Ternana per un giovane attaccante nel giro delle Nazionali italiane Under 21 e Under 20. E' Sebastiano Esposito, talento di proprietà dell'Inter, che è in Belgio, nell'Anderlecht, in prestito. Voci di mercato parlano però di un possibile ritorno dall'Azzurrino in Italia, con il club nerazzurro milanese pronto a cederlo ancora in un nuovo prestito fino a giugno 2023. E questo nuovo prestito sarebbe in Italia. Per lui, si starebbero muovendo diversi club calcistici di serie B, ma anche un paio di società di serie A. Tra tutti questi, ci sarebbe anche la Ternana. Da via della Bardesca, infatti, avrebbero chiesto delle informazioni proprio sul ventenne attaccante di Castellammare Di Stabia. Dunque, al netto di un mercato di gennaio che nelle intenzioni della proprietà e del presidente Stefano Bandecchi dovrebbe essere più in uscita che in entrata, non si esclude la possibilità che si vada a cercare anche più di un elemento per rafforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Aurelio Andereazzoli, il quale punterebbe prima di tutto a far scendere il gruppo dagli attuali 31 calciatori fino a un massimo di 24 o 25. Magari, integrandolo pure con qualche giovane di buone speranze e di prospettiva. Esposito, che ha all'attivo anche 7 presenze in azzurro nell'Under 21 e 2 nell'Under 20, potrebbe essere un nome caldo. Ne parlano anche i siti web e i cronisti di calciomercato, come Niccolò Schira e Dazn. Nelle prossime ore, possibili sviluppi.