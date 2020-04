Anche la provincia di Terni celebra la Giornata mondiale della Terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECASTRILLI – Anche nella provincia di Terni si è celebrato l'. Oltre 250 persone hanno partecipato in videoconferenza al meeting “Custodire la Terra per un Nuovo Rinascimento” organizzato da Amar Wafra (Associazione mondiale di amicizia delle aree rurali), nell’ambito della 50esima. L’associazione, che ha sede a Montecastrilli , è stata fondata nel 2017 di concerto con tutti i comuni delle(Acquasparta, Avigliano Umbro, Massa Martana, Spoleto e Terni).A coordinare i lavori il professorche ha cominciato l'assemblea plenaria ha illustrato il tema de "I contratti di gestione territoriale Cgt, come nuova governance sostenibile del territorio".All'incontro ha partecipato pure il sindaco del comune di: «Ho portato un saluto a nome del comune che ha inteso patrocinare l'evento e ho garantito la nostra collaborazione attraverso gli assessorati all'ambiente, al turismo e allo sport alle iniziative che riguardano il turismo sostenibile nell'area delle Terre Arnolfe, cioè nell'intera area dei monti Martani che rientra anche nel territorio del Comune di Terni, con Cesi e la Valserra».Nella sessione parallela sugli obiettivi dell’Agenda 2030 coordinata dai, presidente World Agronomist Association, è intervenuto, tra gli altri, il responsabile della Cisl di Terniche ha rilanciato il tema di Terni come laboratorio del Green new deal d’Italia. “Quale migliore occasione se non di ripensare oggi il nostro lavoro e la nostra vita se non introducendo i temi legati alla sostenibilità ambientale economica e sociale? La riqualificazione urbana, i processi di innovazione e l’economia circolare sono i temi che è necessario consolidare nel comprensorio ternano. Soprattutto ora in piena emergenzaSiamo pronti ad uscire di casa? Siamo consapevoli che gli spazi non sono più gli stessi? Non tutto, dobbiamo saperlo, potrà/dovrà tornare come prima. Cambierà il lay-out dei luoghi di lavoro ma anche quelli della convivenza o per lo svago. Per ottenere ciò dobbiamo assicurarci che nessuno sia lasciato indietro: dobbiamo gestire la transizione in modo che funzioni per tutti. Come Dando gambe anche a quelle iniziative utili a promuovere processi e prodotti che siano sicuri per l’uomo e l’ambiente, eticamente accettabili e rispondenti alle esigenze e ai bisogni degli individui e della società. Oggi più che mai serve una comunità capace di innovarsi costruendo una visione un nuovo modello di sviluppo. Serve una comunità che susciti energie positive, valorizzando le competenze di un territorio attraverso la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini, anziani e studenti”.Anche il comune die il Museo Vulcanologico aderiscono alla Giornata Mondiale della Terra in programma oggi in tutto il mondo.“Gli effetti di come l'uomo agisce sul sistema pianeta terra –afferma il sindacoi- sono inconfutabili e testimoniati da tantissimi lavori scientifici. Durante questa emergenza sanitaria a livello globale abbiamo visto come il distanziamento sociale e le limitazioni agli spostamenti abbiamo inciso notevolmente sui livelli di inquinanti nell'aria. Si può fare di più per il nostro pianeta rispettandolo ogni giorno in tutte le piccole azioni che facciamo, dalla mobilità sostenibile alle tematiche sui rifiuti per vivere meglio in un ambiente più sano”.