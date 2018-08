Anas in Prefettura: «Subito lavori a Ponte San Giovanni, poi Olmo ed Ellera»

PERUGIA - Entro il primo settembre, il Ministero dei trasporti vuole dai gestori di tutte le strade l’elenco dei “punti critici”. Ieri mattina summit in prefettura tra Provincia, Anas, Comune e forze dell’ordine. Anas ha spiegato che nei prossimi giorni saranno avviati i lavori di manutenzione per il ripristino del viadotto di Ponte San Giovanni e che nelle giornate del cantiere sarà limitato il transito ai mezzi pesanti fino a 44 tonnellate. Sul tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza è finito anche l’esposto del Codacons ce chiedeva di bloccare il transito dei mezzi pesanti per un mese proprio sul viadotto di Ponte San Giovanni e a Collestrada, in attesa di svolgere tutte le verifiche necesarie : Anas ha spiegato di aver già eseguito lavori di ripristino a Collestrada. Sul fronte cantieri, sono previsti interventi di manutenzione al cavalcavia di Taverne di Corciano e sui viadotti di Olmo ed Ellera: in questo caso è previsto che i lavori siano iniziati e conclusi entro il 2018. La Provincia di Perugia svolge controlli due volte la settimana sulle strade di propria competenza: gli operai tengono sotto controllo circa 500 ponti. «E le verifiche sono state intensificate dopo il terremoto del 2016 - spiega il presidente della Provincia di Perugia, Nando Mismetti - non abbiamo rilevato particolari criticità». Il punto critico emerso nel corso della riunione di ieri fa riferimento ai fondi a disposizione per gli interventi da svolgere: Provincia e Regione hanno evidenziato l’esigenza di ulteriori finanziamenti da destinare ai lavori. Nei prossimi giorni, dall’ufficio Manutenzione e tutela stradale della Provincia di Perugia sarà stilato un resoconto delle condizioni delle condizioni della viabilità locale da far pervenire al ministero dei Trasporti

Venerdì 24 Agosto 2018



