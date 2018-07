di Federico Fabrizi

PERUGIA - Tutti in fila sulla E45: andrà avanti così almeno fino al 10 agosto. Lo ha stabilito il cronoprogramma di

Anas per il maxi cantiere che dovrà rimettere a nuovo il fondo della principale arteria della regione. Poi sarà pausa di ferragosto e dopo di nuovo all’opera. Eccoli qua i 65 milioni di euro «per il risanamento profondo» del tratto umbro della E45.

Nello specifico: restringimento e transito consentito a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata tra lo svincolo di San Gemini Nord e Montecastrilli fino a venerdì 10 agosto. Lavori in corso e poi stop al cantiere previsto nella stessa data anche tra Acquasparta e Massa Martana. Nel segmento compreso tra gli svincoli di Fratta Todina e Todi- Orvieto (da lì c’è il collegamento con la statale 448 per Baschi) i lavori hanno portato alla chiusura degli svincoli in ingresso e in uscita per chi si muove in direzione sud: anche il completamento di questo cantiere è previsto entro il 10 agosto. Gli operai lavoreranno, invece, fino a sabato 11 agosto nel tratto tra Pantalla e Marsciano.

Stop al 10 agosto per i lavori in corrispondenza dello svincolo di Umbertide Nord, attualmente chiuso in uscita per chi viaggia in direzione Perugia-Roma. Terminerà prima invece, già domani, l’intervento in corrispondenza dello svincolo di Montone, che è chiuso in ingresso e in uscita per i veicoli in direzione Cesena e solo in ingresso per chi viaggia in direzione Perugia. Giovedì scorso è stato riaperto lo svincolo di Città di Castello Nord, ma proseguono i lavori con lo scambio di carreggiata. Salvo imprevisti,

Anas conta di bloccare i cantieri nei giorni immediatamente predenti al Ferragosto, in corrispondenza con le giornate estive da bollino nero e riavviarli a settembre. Restano bloccati, invece, i lavori della Perugia-Ancona nel tratto Fossato di Vico-Cancelli: li si passa con il limite dei 40 chilometri orari. L’impresa appaltatrice ha fatto sapere di voler avviare le procedure di licenziamento per 60 dipendenti: non può procedere con i lavori in quanto al Cipe non sono stati approvati i finanziamenti. Sulla questione, il consigliere regionale del Pd Andrea Smacchi ha presentato un’interrogazione alla giunta Marini

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42



