"Amore è libertà": al Liceo Metelli di Terni una mostra per l'eliminazione della violenza contro le donne

Anche quest’anno la Direzione Welfare e la Direzione Cultura del Comune di Terni, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rinnovano il proprio impegno per ribadire, attraverso azioni concrete, un forte no alla violenza di genere in tutte le sue forme.

Tra le iniziative, sabato 26 novembre è stata inaugurata al Liceo Artistico Metelli la mostra "Amore è libertà", mani creative contro la violenza sulle donne. Ad essere esposte opere, disegni, sculture realizzati dagli studenti. A seguire nell'auditorium si è tenuto un interessante dibattito. A fare gli onori di casa il Dirigente scolastico Roberta Bambini, che ha accolto, tra gli altri,il sindaco Leonardo Latini, l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti, oltre esponenti del mondo dell'associazionismo e della Guardia di Finanza..