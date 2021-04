Amerino, scaricano calcinacci nei boschi. Denunciati l'impresa edile e il trasportatore.

Eternit, calcinacci, materiali edili. Sacchi pieni di rifiuti speciali che per settimane sono stati abbandonati nei boschi intorno a Porchiano del Monte. I carabinieri forestali di Amelia hanno individuato e denunciato la ditta edile e il trasportatore a cui era stato affidato l'incarico di smaltimento che adesso rischiano fino ad un anno di carcere e una multa da 2.600 a 26.000 euro. Un problema, quello dell'abbandono di rifiuti speciali nelle campagne che coinvolge tutto il comprensorio. La vastità delle zone di campagna e strade poco trafficate consentono ai trasgressori di agire troppo spesso indisturbati abbandonando carcasse di elettrodomestici, residui di cantiere, batterie esauste, pneumatici. Le segnalazioni, soprattutto a mezzo social abbondano e da più parti viene invocata l'istallazione di telecamere di sorveglianze che facciano da deterrente. Nel corso delle indagini i militari sono riusciti da individuare il cantiere edile da cui provenivano i rifiuti che è risultato ubicato nel comune di Giove. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’impresa, una volta terminati i lavori, avrebbe affidato i rifiuti a un trasportatore non autorizzato, che ha pensato bene di liberarsene scaricandoli lungo la strada che collega Prochiano ad Amelia. Per entrambi i soggetti è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.

