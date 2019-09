Ameria Festival, stasera l'anteprima al Teatro Sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna di musica e teatro di Ameria Festival è giunta alla settima edizione e quest’anno il Teatro Sociale di Amelia ospiterà gli spettacoli dal 14 settembre al 27 ottobre. Questa sera, l’anteprima va a celebrare l’impresa di Philippe Petit sulle Torri Gemelle e la rappresentazione al Teatro sarà alle 21 e 45, mentre l’incasso sarà devoluto alla ricerca scientifica dell’Associazione La Spes. Prima dell’evento, però, alle 20 sarà servita la cena sulla terrazza panoramica, a cura dell eccellenze dei produttori locali, come Cantine Zanchi, il Frantoio Suatoni, la Pasticceria Russo Golfredo Fiorini, Il Convirto, Liberovo e il Panificio Artigianale Petrangeli.Lo spettacolo è suddiviso in due parti, e la prima, «Viaggio sul filo», è una rievocazione drammatico-musicale della traversata del celebre funambolo Petit tra le due Torri Gemelle, con la regia di Andrea Anconetani.La seconda, «Musical dream», è una breve suite di brani conosciuti e amati di grandi autori come Gershwin, Porter, Ellington, Monk e i Beatles.