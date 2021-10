Ameria Festival, in cartellone Lino Patruno e il suo banjo.

Venerdì 8 Ottobre 2021, 13:21

AMELIA Continua Ameria Festival che questa sera alle 21 mette in cartellone Lino Patruno e il suo banjo. Insieme a lui, sul palco del Teatro Sociale alcuni dei più amati esponenti della Swing Renaissance. Gianluca Galvani alla cornetta, Carlo Ficini al trombone, Raffaele Gaizo al clarinetto, Riccardo Biseo al pianoforte, Guido Giacomini al contrabbasso e Riccardo Colasante alla batteria.

La voce è quella del britannico Clive Riche, straordinaria figura di cantante e attore, collaboratore prediletto di Renzo Arbore e di Carlo Loffredo, ma anche celebre per la sua partecipazione a film come “Sandokan” (con Romina Power e Kabir Bedi), “Forever blues” di Franco Nero (con Minnie Minoprio), “Prova di memoria” di Marcello Aliprandi. Ha la dote singolare di saper ricreare le voci, i modi e le inflessioni di mostri sacri come Al Jolson, Bing Crosby, Red McKenzie.