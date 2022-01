Amelia, il virus rientra a scuola. Classi in quarantena all'infanzia e dad alle medie.

AMELIA Una settimana. Tanto ci ha messo il virus a ripresentarsi fra i banchi di scuola e riportare diverse classi in isolamento. Soprattutto all'infanzia dove a risultare positivi, a pochi giorni dal rientro dalle vacanze di Natale, sono stati alcuni alunni e insegnanti dislocati nei vari plessi scolastici sul territorio comunale. Secondo quanto riferito dai genitori, fortunatamente i piccoli sono tutti in buona salute, un dato che però non li mette al riparo dalla quarantena prevista per loro e per i familiari. «Così non se ne esce più -commenta sconsolata una mamma- senza contare che con tutto questo tira e molla chi ha i figli al primo anno di asilo praticamente è ancora alle prese con l'inserimento». Aria di dad alla secondaria di primo grado. Con cinque casi positivi su venti alunni, una delle classi è entrata ufficialmente in didattica a distanza. Sono in corso alcune riunioni per organizzare l'attività didattica e quantificare il numero di ore di lezione.

