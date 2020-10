Amelia, uomini insieme alle donne contro la violenza di genere. Riprende la rassegna “Partecipazioni Differenti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Riprende la rassegna Partecipazioni Differenti, appuntamenti per promuovere una comunità attiva, con azioni e linguaggi diversi. La serie era iniziata lo scorso 15 febbraio e poi interrotta a causa del Covid-19.Venerdì 9 Ottobre, h.17.00 presso la Sala Conti Paladini della Biblioteca Comunale di Amelia tocca al 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 𝐃𝐨𝐧𝐧𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐥𝐢𝐚 con la presentazione del libro di 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛𝑜 𝐶𝑖𝑐𝑐𝑜𝑛𝑒 "𝐌𝐚𝐬𝐜𝐡𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢? 𝐎𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐮𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐢𝐥 𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐞”.Sarà presente l'autore del libro, che sarà introdotto dalla docente di sociologia Graziella Priulla.𝐈𝐋 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐎Una delle rappresentazioni più diffuse, divenuta luogo comune, raffigura i maschi di oggi come depressi, intimoriti dalla perdita di ruolo, di riferimenti per la propria identità, aggrediti da un femminismo che avrebbe “esagerato”, castrati dal confronto con una sessualità femminile disinvolta e aggressiva. Minacciati da un cambiamento fonte di sofferenza e disagio, sarebbero portatori di reazioni rancorose e desideri di rivincita su cui in modo sempre più esplicito fanno leva le retoriche di emergenti leader xenofobi e reazionari.Il libro vuole proporre un’altra strada in grado di interpretare la mutata esperienza maschile. Oltre il disagio, la frustrazione e il disorientamento, l’autore vuole contribuire a riconoscere le opportunità che si aprono per le vite concrete degli uomini e le loro prospettive esistenziali, oltre la retorica sul rischio di smarrimento della virilità maschile.𝐆𝐋𝐈 𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐈L'autore del libro, 𝐒𝐭𝐞𝐟𝐚𝐧𝐨 𝐂𝐢𝐜𝐜𝐨𝐧𝐞, è sociologo e promotore dell'𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑀𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑃𝑙𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒, rete di associazioni di uomini impegnati contro la violenza maschile verso le donne e contro gli stereotipi di genere. Con Maschile Plurale collabora con i centri antiviolenza e con le associazioni lgbt da venti anni e tiene corsi nelle scuole. E' autore di altri libri e molti articoli. E' membro della Segreteria Nazionale dell'Associazione per la pace.𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐮𝐥𝐥𝐚, che condurrà l'incontro, è docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Catania, studiosa di tematiche di genere.Nel rispetto delle norme in materia di Covid-19 l'ingresso è limitato. E' quindi obbligatoria la prenotazione Tel. 340/6306014 (Bruna) Email forumdonneamelia@libero.itL'evento sarà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina del Forum Donne Amelia, per consentire la partecipazione ad un numero maggiore di persone.