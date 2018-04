AMELIA Si svolgerà domattina, 5 aprile, alla sala Boccarini l’iniziativa “Sara Safe Factor, in strada e in pista vincono le regole”, avviato grazie alla collaborazione di Comune, Sara assicurazioni, Aci Sport e direzioni scolastiche per educare i giovani ad una guida corretta e responsabile. Giunto alla sua 12esima edizione, l’incontro vede coinvolti i ragazzi dell’istituto omnicomprensivo di Amelia della Comunità Incontro e dell’istituto superiore Gandhi di Narni, ai quali importanti personalità del mondo dei motori daranno l’opportunità di trattare i temi del comportamento scorretto, della responsabilizzazione e del rispetto delle regole.



Saranno presenti la polizia stradale di Terni, i carabinieri, l’Aci, i vigili del fuoco e la polizia municipale e l’ex pilota di automobilismo e di F1 Andrea Montermini legato al marchio Ferrari da oltre 25 anni. In Piazza XXI settembre sarà presente il Pullman Azzurro del compartimento polizia stradale di Brescia, un'aula scolastica multimediale itinerante dove i poliziotti vestono il ruolo di "maestri di sicurezza" per i più piccoli. I bambini infatti saranno coinvolti attraverso giochi a tema, filmati e cartoni animati per imparare le regole della sicurezza giocando.



Molti i soggetti che hanno collaborato e sostenuto l’iniziativa e che saranno in piazza con i loro stand: museo scuderia Il Traguardo e Scorta Tecnica Amelia&Amerino, Associazione Nazionale Carabinieri, Cisom, Associazione Italiana familiare e Vittime della Strada, Avis, Croce Rossa Italiana di Avigliano Umbro, il club Lampeggianteblu onlus, oltre chiaramente alle forze dell’ordine citate, all’ Aci di Terni e Sara Assicurazioni.

