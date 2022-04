Amelia, un week end di cinema con colonne sonore dal vivo. Oltre il Visibile presenta "Cineocchio".

AMELIA Un fine settimana sul grande schermo con due prime visioni. Questa volta Oltre il Visibile, associazione cinefila cittadina, propone una serie di appuntamenti con il cinema sperimentale.

Si inizia venerdì 8 aprile, alle 21 nella sala dello Zodiaco di Palazzo Petrignani.

L’uomo con la macchina da presa, di Dziga Vertov – Urss, 1929, 68 min.

Live Soundtrack Impro performed by Arturo Annecchino (pianoforte)

Da un regista nato nell’attuale Polonia, di famiglia ebrea, naturalizzato russo e poi diventato uno dei massimi esponenti dell’avanguardia cinematografica sovietica ed europea, una pellicola sperimentale dal valore universale, che scompagina la grammatica filmica e fa tesoro delle esperienze del futurismo e del costruttivismo aggiungendo un metalivello, assolutamente inedito per l’epoca: mostrare il film nel suo farsi (la ripresa del cineoperatore in mezzo ai soggetti che riprende, il piano narrativo che si spezza per mostrare la pellicola nella sua fase di montaggio).

Domenica 10 aprile, ore 17, sala Boccarini

In prima visione (mondiale)

Hey Autumn, regia di Francesco Cordio, Italia, 2022, 54 min.

Saranno presenti il regista Francesco Cordio, il compositore Arturo Annecchino

Un viaggio in tredici capitoli coordinati dal clown Cavino accompagnato da un suonatore di gong (Arturo/Govind), un batterista (Luca Costantini) e 19 partecipanti che diventano essi stessi interpreti.

Immersi nella campagna di Lugnano in Teverina, trasformata in uno spazio teatrale preso in prestito dalla natura, con una sola regola da rispettare: è severamente vietato spegnere il telefonino, che dovrà rigorosamente rimanere in modalità aereo.

È lui, lo smartphone, l’indiscusso protagonista della performance insieme agli attori/interpreti, che avranno voglia di giocare e di dar vita ad una irripetibile azione tra meditazione e teatro.

A seguire, alle 18,30, in prima visione

Il mondo a scatti, regia di Cecilia Mangini, Paolo Pisanelli

Documentario - Italia, 2021, col. e b/n, 89 min.

Sarà presente il regista Paolo Pisanelli

Un dialogo tra due fotografi-cineasti, Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli, che riflettono sulle cose visibili e invisibili del mondo: sperimentano la forza delle immagini, la trasformazione delle immagini, il flusso e la velocità delle immagini digitali, il “rumore visivo” in cui siamo immersi.