Amelia, ultimo appuntamento con Movie is Art, rassegna cinematografica sottto le stelle.

AMELIA - Ultimo week end per Movie is Art, rassegna cinematografica sotto le stelle organizzata dall’associazione Oltre il Visibile presso lo splendido Chiostro di San Francesco.dramma nietzschiano di David Lowery, con protagonisti Casey Affleck e Rooney Mara.Lirico e minimale, il film ci proietta nella desolante realtà di un fantasma, che affronta un’infinita attesa in un tempo circolare per ritrovare colei che ha lasciato in vita.Opera seconda dopo il notevole L’infanzia di un capo (2015), il film vuole immergere lo spettatore nella psiche, nei mondi alterati e falsamente luccicanti di una popstar, mettendo a fuoco tormenti, ferite, demoni. E maschere e brandelli di verità della fantomatica diva pop Celeste: una strepitosa Natalie Portman. Un nome d’arte che evoca un colore tenue e sfumato. Ossimoro perfetto di una realtà fosca, cupa e nera segnata da un trauma (la donna è sopravvissuta a una strage terroristica)., una favola cupa, senza via d’uscita., Favolacce mostra con ferocia un mondo dove non ci sono eroi, principi o principesse. Un film inedito nel panorama italiano, dove la periferia è dipinta non come teatro di criminalità brutale o come salvezza dai mali della città, ma come un bosco in cui sussurri e voci possono condurre nelle fauci del lupo.con la proiezione diche si è appena aggiudicato il Premio come Miglior Documentario 2020 al nono "Festival del Cinema Città di Spello ed i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema".Girato in più riprese, dal 2014 al 2017, il film è ambientato in un monastero siriano e racconta la pericolosità quotidiana delle vite dei religiosi che seguendo convogli umanitari di pronto soccorso dall’antico villaggio cristiano di Qarah si sono spinti attraverso terreni minati dagli opposti fronti della guerra terroristica: Homs, Aleppo, sino a raggiungere Raqqa, Deir Ezzor e il fronte del fiume Eufrate.Un’opera vissuta in prima linea, un film-documentario "miracolo di sapienza narrativa - come lo ha definito il critico cinematografico Alfredo Baldi - raggiunta attraverso la semplicità, la sincerità e la sottrazione".Posti limitati.Prenotazione a: info@oltreilvisibile.itWhatsapp: 3291244550 - Tel. 3402567339Per approfondimenti: