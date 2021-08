Amelia, ultimo appuntamento con l'arena cinematografica estiva. Oltre il visibile presenta "Altravisione"

Martedì 24 Agosto 2021, 13:54

AMELIA Ultimo appuntamento, il quarto, con la stagione estiva di Oltre il Visibile. Con "Altravisione", sguardo sul cinema d'autore e indipendente, si chiude la decima edizione dell'arena cinematografica sotto le stelle.

Si parte venerdì 27 agosto alle 21,30 con Non conosci Papicha, regia di Mounia Meddour. Nell’Algeria degli anni Novanta, Nedjma (soprannominata "Papicha") studia francese all'università e sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvolta da un’ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Determinata a non arrendersi al nuovo regime, Nedjma decide di organizzare con le compagne una sfilata dei suoi abiti, che diventerà il simbolo di un'indomita e drammatica battaglia per la libertà.

Sabato 28 agosto sempre alle 21,30 Les Miserables, regia di Lady Ly. Miglior film francese dell’anno e Premio della Giuria al Festival di Cannes, I miserabili, acclamata opera prima del regista Ladj Ly. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller. Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una battaglia sul controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.

La rassegna si chiude domenica, 21,30 con Yesterday, regia di Danny Boyle. Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto il solo a ricordarle.