Amelia. Termina il cantiere di via Garibaldi. La circolazione delle auto torna alla normalità

Amelia - Chiuso cantiere per la ripavimentazione di Via Garibaldi. Ancora un paio di giorni per i lavori di ripristino della viabilità poi tutto tornerà alla normalità. A comunicarlo l’assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni.

"In particolare - spiega l’assessore - Via Garibaldi sarà completamente riaperta al traffico e verranno rimossi i semafori con il recupero dei posti macchina su Piazza Mazzini e Via Cansacchi, tolti precedentemente a causa del cantiere. Via Luciano Lama sarà percorribile a salire, Via Mattia Giurelli invece a scendere dal parcheggio di Posterola, Via Leone IV si ripercorrerà a scendere. Il parcheggio istituito temporaneamente su Piazza Matteotti sotto la sede del Comune e riservato ai residenti sarà infine chiuso". © RIPRODUZIONE RISERVATA