Amelia, Terence Hill testimonial per il Rio Grande:«Qui mio padre mi ha insegnato a nuotare, aiutatemi a salvare questi luoghi».

Terence Hill testimonial d'eccezione per il Rio Grande. L'attore, da sempre molto legato alla città e al territorio dove ha trascorso l'infanzia, ha deciso di prestare immagine e voce alla campagna di promozione del parco fluviale. "Qui - dice nel video registrato sulle rive del lago - mio padre mi ha insegnato a nuotare, quando ero piccolo era pieno di bambini. Ci tuffavamo dagli spuntoni di roccia nell'acqua profondissima, adesso purtroppo essendo stato trascurato c'è tanto fango, l'acqua non è più trasparente come una volta. Per questo amici vi chiedo - dice rivolgendosi al pubblico- di andare sul sito del Fai e votare per il Rio Grande". Non è la prima volta che Terence Hill, da sempre partecipe alla vita sociale della città, si adopera per la promozione del territorio e per la rivalutazione di alcuni spazi pubblici.

In questo caso, il video si inserisce nella campagna di promozione del "Rio Grande luogo del cuore" il più importante progetto nazionale di sensibilizzazione sul valore del patrimonio italiano che, attraverso un censimento biennale, permette ai cittadini di segnalare al Fai i luoghi da non dimenticare.

Dopo il censimento il Fai sostiene una selezione di progetti promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. Non è la prima volta che il "lago vecchio" si lancia nella competizione ma fino ad oggi non era mai salito oltre il novecentesimo posto. Quest'anno invece, sembra che l'impegno dell'Amministrazione Comunale, delle Associazioni e dei singoli cittadini stia dando i suoi frutti. "Il Rio Grande - ha dichiarato la sindaca - è un luogo identitario per tutti gli amerini, di grandissimo valore storico artistico e ambientale. Molti eventi della nostra infanzia sono legati a quei luoghi. In passato era già stato candidato ma senza molto successo. Quest'anno siamo scesi in campo con una serie di iniziative per cercare di cambiare le cose."

