Amelia, Terence Hill premiato al Conservatorio di Santa Cecilia. Una serata di beneficenza in favore delle parrocchie

Una serata di beneficenza al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e un premio per l'attore Terence Hill. Un evento di raccolta fondi in favore delle parrocchie a cui hanno partecipato anche la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza e la pittrice amerina Grazia Cucco.

«Sabato sera - ha scritto Pernazza - è stato per me un grande onore aver partecipato insieme a Terence Hill, a Grazia Cucco e a Don Giuseppe Capsoni alla serata di beneficenza che si è tenuta presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma. Un ringraziamento particolare alla giornalista Paola Zanoni per l’invito».