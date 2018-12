© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA Un nuovo parco pubblico ad Amelia grazie alla generosità di Terence Hill: l'attore,originario proprio della cittadina umbra, ha infatti finanziato la riqualificazione della rotonda dei giardini, la cui primaparte dei lavori è stata inaugurata ieri pomeriggio alla sua presenza. «Questi giardinetti - ha detto Hill nel corsodell'inaugurazione - per me valgono molto. Quando avevo setto o otto anni venivo a giocarci spesso. Questo ricordo è rimasto in me in maniera molto forte e quindi ho partecipato con tutto mestesso a questo progetto». «Siamo solo all'inizio di una serie di lavori che interesseranno tutta l'area dei giardini pubblici che, in quanto biglietto da visita della città, devono tornare al loro antico splendore» ha commentato il sindaco di Amelia, Laura Pernazza. «Ancora una volta - ha aggiunto - Terence con il suo gesto ha dimostrato quanto sia vicino ad Amelia». Durante la cerimonia, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, oltre al taglio del nastro è stata anche scoperta una targa ricordo legata all'attività benefica di Hill, al secolo Mario Girotti, a favore della città di Amelia, dove era nato suo padre e dove lui stesso ha vissuto dai cinque ai dieci anni. I lavori sono stati finanziati attraverso il ricavato della prima del suo ultimo film, «Il mio nome è Thomas», che si è svolta lo scorso aprile a Terni.