Amelia, tamponi negativi per la sindaca Pernazza e il marito:«Bella sorpresa nella calza della Befana».

AMELIA - Tamponi finalmente negativi per la famiglia della sindaca Laura Pernazza. "Nella calza - ha scritto la prima cittadina- la Befana ci ha portato un bel regalo, io e Giovanni (il marito ndr) siamo finalmente negativi!!

Il nostro grazie ai tantissimi che in questi giorni ci sono stati vicini, tutto questo affetto ci ha davvero emozionati". Entrambi i coniugi erano risultati positivi al Coronavirus lo scorso 13 dicembre. Nonostante, come da prassi, fosse partita subito l'indagine epidemiologica, nel loro caso non era stato possibile risalire alla fonte del contagio. Inizialmente, a parte qualche sintomo lieve, un pò di febbre e la perdita del gusto e olfatto, sembrava un decorso tranquillo. Dopo qualche giorno invece, Giovanni aveva iniziato a manifestare difficoltà respiratorie e problemi di saturazione, tanto da rendere necessario il ricovero per una polmonite interstiziale bilaterale. L'ospedalizzazione dell'uomo, 51 anni e nessuna patologia pregressa, aveva destato molta preoccupazione in tutta la comunità. Dopo oltre due settimane, nei giorni scorsi il ritorno a casa e, finalmente, oggi, il responso della negativizzazione. "Grazie al Dott. Sensini e a tutto il suo staff -ha scritto la Sindaca- tanti operatori impegnati in prima linea nella lotta al virus, fondamentale il loro apporto.

Un ringraziamento particolare va al nostro angelo custode, un uomo di una professionalità ed umanità unica, che era un bravo medico curante lo sapevamo già che è davvero un grande uomo lo abbiamo scoperto ora, Grazie Ermanno Antonini. Buona Epifania a tutti!"

