Amelia, giù la Tari a favore di imprese e famiglie in difficoltà. Riduzioni previste anche per chi ha perso il lavoro.

AMELIA - Il Consiglio Comunale ha deliberato 200.000 euro di agevolazioni Tari a sostegno delle Famiglie più fragili e delle imprese amerine maggiormente colpite della crisi economica sviluppatasi a seguito della pandemia.Alberghi, agenzie di viaggio, agriturismi, ristoranti, pizzerie , trattorie, attività artigianali tipo botteghe, barbieri parrucchieri, estetisti, bar, caffè, pasticcerie, cinematografi e teatri, night club, discoteche, mense, birrerie e hamburgerie le attività considerate più danneggiate che potranno avere sgravi fino all'80% della parte variabile della loro tariffa.Mentre il 60% delle attività avrà una riduzione tariffaria del 50% della parte variabile. In ogni caso, gli interessati riceveranno comunicazione degli importi comprensivi delle agevolazioni e delle rispettive scadenze. Oltre alla rateizzazione (31 Ottobre, 30 Novembre e 31 Gennaio 2021) sarà possibile anche pagare in una unica soluzione.L'aiuto alle famiglie si concretizzerà invece in una agevolazione del 50% della Tari, rivolto ai cittadini in particolari situazioni di fragilità, ossia a famiglie che hanno un ISEE al di sotto di € 8.265,00 presenti nel Sistema di Gestione delle Agevolazioni Tariffe Elettriche (Sgate). Inoltre saranno agevolate le famiglie colpite dalla perdita del lavoro a causa "crisi Covid-19". In quest'ultimo cado però, sarà necessaria un'apposita istruttoria che consentirà all’Ente l’utilizzo di strumenti straordinari, a seguito di richiesta presentata dagli interessati entro il 31 Ottobre presso i Servizi Sociali di Amelia."Amelia deve continuare - ha precisato l'assessore alle politiche sociali Antonella Sensini- a crescere nonostante il COVID e tali misure vanno in questa direzione! Auguriamo a tutti un ritorno alla normalità nel mondo del lavoro, con la prudenza che il momento eccezionale richiede a ciascuno".