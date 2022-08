Amelia, stanziati i fondi per agevolazioni Taric. Partito il bando rivolto alle famiglie in difficoltà

AMELIA Il Consiglio comunale di Amelia ha approvato la misura che destina 190mila euro alle agevolazioni della tariffa rifiuti 2022. Strumento per ottenere i ristori, un bando rivolto alle famiglie in difficoltà, a cui si accederà in base al proprio Isee.

Per chi è sotto i 12mila euro è prevista una riduzione della tassa del 50 per cento.

Fra i 12mila e i 20mila euro, la riduzione sarà del 30 per cento.

Il bando, con scadenza fissata al 15 ottobre, distribuirà le riduzioni secondo le risorse disponibili e la graduatoria.

Per tutte le utenze non domestiche l’agevolazione consiste nell’abbattimento del 25 per cento sul totale dovuto.

Alla luce delle agevolazioni decise, il gestore sta inviando alle aziende amerine la nota di credito per le fatture 2022 al fine di ricalcolare gli importi della fattura in base a questa riduzione e alla sistemazione delle singole posizioni.

Un provvedimento invocato più volte anche dall'opposizione Amelia Domani che pur alla luce dei recenti provvedimenti ha richiesto ufficialmente all'Amministrazione un incontro congiunto con il gestore del servizio.