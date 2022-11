Amelia, sport all'aria aperta. Arriva Ameria Trail, venticinque chilometri di bellezza sui Sentieri Amerini

AMELIA Arriva Ameria Trail. Una giornata dedicata allo sport per l'evento all'aperto più importante della bassa Umbria che rientra tra quelli dell’Umbria Trail Running e del Circuito Top Runners Challenge-Etruscan Cup 2022. un'iniziativa promossa dal Comune di Amelia organizzata dall’ASD Athletic Amelia, col patrocinio della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e Umbria Trail Running. L'appuntamento è per domenica 27 novembre, protagonista il territorio che va da Amelia a Lugnano in Teverina per un trail da venticinque chilometri oppure uno da undici. Non solo. Per chi fosse poco allenato, è prevista una passeggiata ecologica di otto chilometri, alla scoperta dei più bei tracciati dei Sentieri Amerini. Dal Lago Vecchio al casale Piubbica fino ai cipressi dell’Aspreta e poi il ritorno per un percorso ad anello di circa 8 km di difficoltà escursionistica (E). Il trail da venticinque chilometri invece, si snoderà lungo i Sentieri Amerini in un percorso ad anello che parte dal Parco del Rio Grande in località Ponte Alvario per giungere fino a Lugnano in Teverina e ritorno. Associato a questo percorso quello più breve, a undici. «Come amministrazione - ha detto l'assessora alla cultura Elide Rossi - siamo orgogliosi di ospitare un evento che che sta crescendo di anno in anno, che coinvolge atleti e famiglie da tutt’Italia e che promuove il territorio amerino attraverso lo sport outdoor».

Per informazioni e iscrizioni inviare una email ameriatrail@virgilio.it oppure chiamare i numeri 338 4804555 o 333 8203478.