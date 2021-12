Amelia, sindaca Laura Pernazza in isolamento. «Mia figlia positiva al Covid».

AMELIA Un contagio in aumento da settimane che ha raggiunto, di nuovo, anche la famiglia della sindaca Laura Pernazza. Ad Annunciarlo lei stessa in serata. «Essendo mia figlia risultata positiva al Covid -ha scritto- da oggi risulto in isolamento». Proprio di questi tempi, nel 2020, anche la sindaca e il marito Giovanni erano risultati positivi al Crononavirus. Un decorso clinico piuttosto tranquillo per la prima cittadina ma non altrettanto per il marito che era stato ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale. Proprio in quell'occasione, la sindaca aveva lanciato un appello alla prudenza e al rispetto delle regole portando a monito quanto l'aveva personalmente colpita.

Oggi, la notizia del contagio della figlia, in un momento in cui il comune è alle prese con un contagio a tre cifre. 175 casi, quelli comunicati dalla stessa Pernazza che annuncia grandi numeri anche per quanto riguarda i tamponi dei prossimi giorni. «Domani - ha chiuso- sono previsti 200 tamponi, si potrebbero creare file rispettate gli orari di appuntamento».