Amelia, si torna all'obbligo di mascherine all'aperto. La sindaca Pernazza firma l'ordinanza. Troppi casi fra i ragazzini delle scuole.

Amelia torna all'obbligo delle mascherine anche all'aperto. L'ordinanza sindacale che tutti temevano alla fine è arrivata e porta il numero 158. Il documento che, da oggi, impone di indossare la mascherina ogniqualvolta si varchi la soglia di casa. Un salto indietro nel tempo, che riporta ai momenti bui della pandemia e fa risalire all'orizzonte l'incubo di nuove chiusure. La motivazione di una decisione tanto drastica, Amelia è uno fra i pochissimi comuni in tutta l'Umbria ad aver reintrodotto questa regola, la spiega la stessa sindaca Laura Pernazza in una breve nota. «Non abbiamo il dato definitivo del numero complessivo dei positivi al Covid-19 -ha scritto - in quanto vista la numerosità dei tamponi eseguiti ieri (280 giovedì e circa 150 ieri) ancora non risulta aggiornata la banca dati dalla Asl. Venuti a conoscenza però che tra quelli tracciati emergono circa 20 casi siamo giunti alla determinazione di emettere l'ordinanza numero 158 che obbliga tutti i cittadini all’utilizzo della mascherina anche all’aperto, a scopo di prevenzione. Una volta lavorati i tamponi di ieri rimaniamo in attesa delle determinazioni del comitato tecnico scientifico». Un epilogo prevedibile alla luce dell'escalation del contagio che ha letteralmente travolto tutto il comune. Nel giro di una settimana, si è passati dai 19 casi registrati il 2 dicembre scorso ai circa, considerato il dato ancora non definitivo, 94 di ieri. Un aumento che ha sfondato qualsiasi soglia di guardia e ha imposto di correre ai ripari. Nel frattempo, la processione verso il drive through per sottoporsi a tampone molecolare continua. Ad essere controllati centinai e centinaia di alunni, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, che in questa ultima tornata sono stati i più colpiti dal virus. Non solo. Nel tentativo di arginare la diffusione del contagio e cercare di stanare il virus anche laddove sia silente, parallelamente al tracciamento epidemiologico in caso di contatto diretto con positivi, in via eccezionale la Asl Umbria 2 ha avviato uno screening rivolto a tutti gli studenti della scuola primaria Maria Chierichini che non siano già stati sottoposti a tampone.