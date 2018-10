Si sono schiantati con l'auto cntro un albero mentre tornavano da una serata passata con gli amici. L'incidente stradale è avvenuto alle 3 a Porchiano del Monte lungo la strada Amerina.

Entrambi sono rimasti feriti, il 118 li ha trasportati al Santa Maria’di Terni. Il più grande è un 36enne (con codice giallo) che ha riportato traumi di tipo ortopedico. Più gravi sono invece le condizioni del ragazzo di 26 anni, di nazionalità straniera, entrato in codice rosso, già sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia per il serio trauma toracico subito e attualmente in prognosi riservata. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del grave incidente © RIPRODUZIONE RISERVATA