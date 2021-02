AMELIA Scuole chiuse, si torna in dad. Da oggi, fino al prossimo 15 febbraio, tutti gli studenti del comune di Amelia, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, faranno lezione da casa. Non solo. Da oggi fino a venerdì, programmati test antigenici rapidi su tutti i bambini della primaria. «Il protocollo per la didattica a distanza è pronto per iniziare già da oggi -ha spiegato la dirigente scolastica Graziella Cacafave- adesso stiamo lavorando con i docenti per organizzare al meglio gli orari delle lezioni laddove ci siano situazioni di sovrapposizione con fratelli o sorelle che frequentano altre classi. Rispetto alla situazione Covid a scuola -precisa- come Direzione Didattica, ad oggi avevamo solo due classi in isolamento perchè una era rientrata proprio stamattina (ieri ndr)». Il provvedimento, emanato ieri dalla sindaca Laura Pernazza, si è reso necessario a fronte di un aumento esponenziale dei casi di positività al virus registrati fra il 17 e il 31 gennaio in tutto il Comune che hanno fatto entrare Amelia nella lista dei 31 centri umbri a rischio zona rossa. «In questa finestra temporale- spiega il direttore sanitario del distretto Narni Amelia dottor Giorgio Sensini- abbiamo avuto un incremento, solo su Amelia, di 54 casi, di cui oltre il 50% riferibili alla situazione di San Massimiliano. Numeri come questi, testimoniano una circolazione del virus alta, perciò abbiamo programmato ulteriori sedute di screening su varie fasce della popolazione, nel tentativo di effettuare un tracciamento il più ampio e puntuale possibile». A questo proposito, ieri c’è stata una seconda giornata straordinaria (la prima si era tenuta il 25 gennaio scorso ndr) di test. «Questa volta -dice Sensini- abbiamo individuato alcune zone specifiche come principali arterie afferenti alla parrocchia di San Massimiliano. Si sono presentate circa 50 persone - continua- di cui il 10% è risultato positivo». Sempre nell’ottica di tracciare il più possibile la presenza del virus all’interno dell’intera comunità, nel corso di questa settimana saranno testati anche tutti i bambini della scuola primaria. «Si tratta di una chiamata su base volontaria- precisa Sensini- abbiamo deciso di effettuare i test su tutta la popolazione scolastica amerina esclusivamente in virtù dell’incremento del contagio generale delle ultime settimane. Effettueremo un test antigenico immunocromatografico rapido che individua frammenti di proteine degli antigeni presenti nel virus e dunque la sua presenza attiva all’interno dell’organismo». Si inizia oggi, con i bambini della prima classe che dalle 14 alle 16 potranno recarsi presso il bocciodromo dove è stata allestita la postazione drive through. Mercoledì, stessi orari, sarà la volta delle seconde, giovedì delle terze e venerdì delle quarte, sempre la mattina, e delle quinte nel pomeriggio dalle 14 alle 16. Esclusi dal programma di screening gli alunni delle classi tutt’ora in isolamento e quelli che lo hanno appena concluso.

Aperte invece le scuole in tutti gli altri comuni.

