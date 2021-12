Amelia, a scuola si cambia. Con un un solo positivo al Coronavirus tutta la classe va in quarantena.

AMELIA A fronte di un bilancio di 97 casi di positività al Coronavirus nel giro di pochi giorni, di cui molti fra i ragazzini delle scuole, la sindaca Laura Pernazza ha deciso di correre ai ripari e provare a stringere ulteriormente le maglie del protocollo scolastico anti Covid-19. «In considerazione della numerosità dei casi ho preso contatto con la Regione -ha scritto lei stessa in una nota- il Commissario Dottor D’Angelo ed il servizio di prevenzione della Asl 2 di Terni. Abbiamo concordato di modificare il protocollo nazionale attualmente in vigore prevedendo che anziché al terzo caso positivo sin dal primo caso rilevato le classi vengano messe in quarantena». Un cambiamento che potrebbe modificare radicalmente l'assetto della didattica e costringere in dad diverse classi in cui ad oggi si conta anche solo un caso positivo. Un provvedimento che arriva a valle anche della richiesta inoltrata via pec alla Sindaca nei giorni scorsi, in cui tanti genitori chiedevano il suo intervento per dirimere la questione tampone si, tampone no, a fronte di un contatto diretto con un positivo a scuola. «Ho sollevato agli organi preposti la giusta segnalazione pervenuta dai cittadini riguardo ai soggetti che si rifiutano di fare i tamponi ai loro figli (ad oggi si può scegliere di sottoporre il proprio figlio, se contatto diretto con un positivo, a un tampone molecolare oppure tenerlo in quarantena per 14 giorni prima del rientro a scuola ndr). Non solo non condivido questa scelta -ha precisato- ma sarei stata disponibile, per motivi di sicurezza pubblica, a prevedere un allungamento del periodo di quarantena a 21 giorni. Mi è stato detto che il provvedimento è nazionale e non derogabile, pertanto ho potuto solo concordare con le dirigenti scolastiche che il rientro dei figli venga perlomeno accompagnato da autocertificazione sull’assenza di sintomi durante la quarantena. Mi dispiace non posso fare altro».