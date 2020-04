Amelia, scatta l'ordinanza sull'obbligo di mascherine e guanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amelia -Mascherine e guanti di rigore. Porta la data di oggi l'ordinanza con cui la sindaca Laura Pernazza ha ratificato l'obbligo per i cittadini del suo comune di entrare in qualsiasi luogo pubblico chiuso muniti di dispositivi di protezione individuale. "Con il provvedimento emesso in data odierna -si legge nell'ordinanza -si ordina che l’accesso a esercizi commerciali, uffici pubblici e in ogni altro luogo chiuso, oltre che sui mezzi pubblici, avvenga indossando obbligatoriamente mascherine o, qualora non sia stato possibile reperirle, altri sistemi di protezione della bocca e del naso, quali sciarpe, foulard o simili, nonché guanti monouso qualora non sia possibile effettuare all’ingresso una puntuale disinfezione delle mani, in modo da limitare la contaminazione dell’ambiente, adottando inoltre tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere se’ stessi e gli altri come la distanza di sicurezza". Per sopperire alla carenza cronica sul mercato dei dispositivi, l'Amministrazione Comunale si sta organizzando, grazie all'aiuto di tantissimi volontari, per il confezionamento artigianale e la successiva distribuzione delle mascherine."Non abbassiamo la guardia !! -chiude la Sindaca- Aiutateci con il rispetto di queste semplici regole e presto torneremo alla normalità. Si invitano gli esercenti a vigilare sul l’applicazione delle norme.Uniti si vince!!"