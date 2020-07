Amelia, Scarlatto band in concerto al chiostro San Francesco.

Amelia - Appuntamento il 28 luglio, ore 21,15 al chiostro San Francesco per il concerto di Scarlatto. Cinque musicisti, cinque amici, cinque professionisti. Tutto questo e molto di più nell'anima di Scarlatto una band formata da musicisti impegnati in tournée e produzioni discografiche su scala nazionale e internazionale con artisti come Cristicchi, Nek, Bertè, Frankie HiNgr, Gatto Panceri, Arisa, solo per citarne alcuni, che dal 2005 decidono di dare voce a quella creatività musicale che sentono più vicina alla loro identità artistica.

Nasce così Scarlatto, un “rifugio” dove mettere in musica e parole un sentimento artistico condiviso e sincero.

La band ha all’attivo un album, Scarlatto appunto, e tanti concerti in Italia e all’estero, come quello negli Abbey Roads Studios di Londra.

Dal 2011 il gruppo accompagna Mogol – a cui i musicisti sono legati da collaborazioni professionali con la sua scuola di Toscolano, in Umbria – nelle serate dedicate ai brani di più grande successo del Maestro.

Il concerto del 28 sarà l’occasione per annunciare la pubblicazione e distribuzione digitale di Scarlatto, l’album omonimo prodotto nel 2006. La band presenterà anche alcuni brani nuovi in anteprima. Ospite dell’evento il cantautore Giuseppe Anastasi, vincitore del festival di Sanremo nel 2014 con il brano Controvento, cantato da Arisa, e premio Tenco nel 2018 come migliore opera prima con il suo primo album da cantautore.

L’organizzazione della serata è in collaborazione con l’etichetta discografica Giuro Music.

A causa della normativa vigente anti covid, la prenotazione del posto è obbligatoria.

Prenotazioni:

*c/o Cartoleria Serafina, Via della Repubblica, 32 – Amelia (TR)

* via email: info@oltreilvisibile.it

* ai numeri: 335/6532092 e 348/8547107

