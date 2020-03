AMELIA- Ancora un positivo al Coronavirus per Amelia, che arriva quindi a 4 casi. Lo ha reso noto pochi minuti fa la sindaca Laura Pernazza. "Si tratta di una persona giovane -ha spiegato -al momento completamente asintomatica e non collegata al nucleo familiare precedentemente contagiato". In questo caso sembra che il contagio sia avvenuto sul luogo di lavoro. «Gli è stato effettuato il tampone perchè si è riscontrata una positività sul luogo di lavoro -continua la Sindaca- voglio specificare che la persona ha avuto contatti quasi esclusivamente sul posto di lavoro e con i familiari stretti che ovviamente sono stati posti in isolamento fiduciario. Come ho già fatto nei casi precedenti, invito tutta la comunità amerina ad essere solidale con le persone colpite che anche se in buone condizioni di salute, stanno affrontando una dura prova a livello psicologico».

