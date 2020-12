Amelia, ricoverato con polmonite il marito della sindaca Laura Pernazza. Lei lancia un appello: «Gli altri siamo noi, non abbassiamo la guardia»

AMELIA Si aggravano le condizioni del marito della sindaca Laura Pernazza, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi e attualmente ricoverato in ospedale con una polmonite bilaterale. A questo proposito la prima cittadina, positiva a sua volta ma in condizioni di salute che le permettono di trascorrere a casa la quarantena, ha lanciato un accorato appello.

«A tutti i negazionisti -ha scritto- a quelli che dicono tanto sono giovane non mi succede nulla, a quelli che tanto la mascherina non serve a nulla, a quelli che si stanno già organizzando per fare cene e cenoni in barba alle norme, vorrei fare un appello non pensate che le cose succedano sempre agli altri perché vi assicuro che non è assolutamente una passeggiata e questo virus subdolo può farti precipitare da un momento all’altro.

Tanto per essere chiari, mio marito Giovanni 51 anni, senza malattie pregresse, si trova ricoverato con una polmonite bilaterale. Non abbassiamo la guardia, rispettiamo le regole!»

La notizia della positiva della Pernazza e del marito era stata data dalla stessa Sindaca il 13 dicembre scorso. Proprio in un momento in cui, dopo un boom di contagi nel comune amerino, balzato in pochi giorni al oltre 100 casi, si era iniziata ad intravedere una flessione della curva.

Secondo quanto raccontato dalla sindaca al telefono non era stato possibile risalire alla fonte del contagio, ma le condizioni di entrambi erano buone e tutto lasciava presagire che si sarebbe trattato di una convalescenza tranquilla.

Invece dopo un paio di giorni le condizioni di Giovanni si sono aggravate tanto da rendere necessario il trasferimento in ospedale. Oggi la notizia della polmonite. Tantissimi i messaggi di vicinanza e auguri dai cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

