Amelia ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Cerimonia il 3 settembre per il quarantesimo anniversario dalla morte

Una cerimonia per commemorare il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Si svolgerà il 3 settembre ad Amelia lin occasione del quarantesima anniversario dalla morte. A renderlo noto l’amministrazione comunale che sabato alle 11 ha organizzato un evento nella via dedicata al prefetto ucciso dalla mafia e dove è stata apposta una targa in suo onore.

«Quarant’anni fa – ricorda il Comune - aveva luogo la tragica scomparsa del generale Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, barbaramente trucidato dalla mafia proprio il 3 settembre del 1982, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. Per commemorarne la nobile figura di carabiniere ed integerrimo servitore dello Stato e ricordarne il fulgido sacrificio che gli valse la Medaglia d'Oro al Valor Civile l'amministrazione comunale invita la cittadinanza e le associazioni combattentistiche e d'arma a partecipare alla cerimonia».

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Amelia, la giunta comunale e il comando Compagnia territoriale dei carabinieri di Amelia.