Amelia, riapre l'ufficio di promozione turistica

Amelia- L'ufficio di promozione turistica riapre i battenti. Grazie ai volontari della Pro Loco di Amelia che si alteranno dietro al desk per accogliere turisti e curiosi il punto informazioni di piazza Augusto Vera tornerà in attività. Dal lunedì al mercoledi dalle 10 alle 12 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.che, attraverso le proprie dipendenti, ha offerto supporto nell'attività di accoglienza e informazione. Dopo che l'anno scorso anche l'ultima dipendente era andata in pensione, l'ufficio aveva chiuso e il suo futuro era apparso incerto. Poi la soluzione grazie all'impegno della Pro Loco. «Inizialmente- spiega la presidente Donatella Bonanni- avevamo pensato ai ragazzi del servizio civile, ma a causa dell'emergenza sanitaria i ragazzi potrebbero lavorare solo da remoto perciò abbiamo dovuto cambiare i programmi». Gli stessi ragazzi perciò lavoreranno al desk in qualità di soci e volontari della Pro Loco. Da qualche giorno i volontari della Pro Loco si sono armati di ramazza e disinfettanti e hanno ripulito, riordinato, allestito spazi e preparato materiali. Si ricomincia oggi dunque, in un week end di fase tre che si preannuncia pieno di turisti.