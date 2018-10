AMELIA I carabinieri della Stazione di Narni Scalo hanno arrestato una studentessa incensurata di 15 anni i alla fermata dell’autobus fuori delle mura poligonali amerine. Dopo essere stata trovata in possesso di una dose di hashish di 5 grammi è stato deciso di effettuare una perquisizione nella sua abitazione dove sono stati trovati ulteriori 50 grammi della stessa sostanza, di un bilancino di precisione e dell’occorrente per la preparazione delle dosi, il tutto ben nascosto all’interno della sua cameretta. I Carabinieri hanno anche trovato oltre 200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Al termine delle formalità di rito la minore veniva tratta in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sottoposta al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

