Amelia, torna dalle vacanze ed è positiva, la sindaca: «Usate la mascherina!»

Una giovane amerina, tornata dalle vacanze, è risultata positiva al Coronavirus. Lo annuncia la sindaca Laura Pernazza. «Il caso dei positibi è in aumento anche ad Amelia. La ragazza che è risultata positiva sta bene ed è in isolamento. E' in corso l'indagine epidemiologica per ricostruire gli eventuali contatti. Colgo questa occasione - conclude la sindaca - per invitare tutti a portare la mascherina e a rispettare le regole»

Ultimo aggiornamento: 07:59

