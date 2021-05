Amelia, vaccinata la sindaca Pernazza

AMELIA Prima dose anche per la sindaca Laura Pernazza. Intorno alle 9 la prima cittadina si è recata al punto vaccinale allestito nei pressi del bocciodromo per ricevere la prima somministrazione del vaccino anti Covid-19 Moderna. Un turno "posticipato" il suo, nonostante avesse avesse diritto al vaccino già mesi fa in qualità di appartente al Coc, perchè nell'autunno scorso era stata contagiata dal virus insieme al marito. «Avevo ancora gli anticorpi -ha raccontato lei stessa qualche tempo fa- e ho preferito lasciare il mio posto a chi ne aveva più bisogno». Adesso però il cosiddetto periodo finestra si è chiuso, perciò la decisione di sottoporsi al vaccino. Prosegue a pieno ritmo la campagna vaccinale sul territorio e i dati, al momento, sembrano confortare l'utilità di sottoporsi al vaccino. Nel caso specifico di Amelia, non si verificano nuovi contagi dallo scorso 19 maggio. «Una buona notizia -aveva commentato la Pernazza in una nota nei giorni scorsi- ma la raccomandazione è comunque quella di non abbassare la guardia».

