Si ferisce alla testa ma il 118 lo manda a un pronto soccorso chiuso

Si ferisce alla testa, chiama il 118 che gli indica di recarsi al pronto soccorso di Amelia, ma è chiuso. E' successo nei giorni scorsi quando Alessandro, residente a Castel Dell'Aquila, sbattendo contro una finestra di casa si è provocato un taglio lungo circa sei centimetri. «Era dopo pranzo -racconta lui stesso- la ferita sanguinava un bel pò ma ho cercato di tamponare l'emorragia da solo. Chi ci vuole andare al pronto soccorso di questi tempi?» Lì per lì funziona ma dopo un'oretta il taglio ricomincia a sanguinare. "Al che -continua Alessandro- mi sono deciso a chiamare il 118. Prima di muovermi, per andare a colpo sicuro -ghigna amaro-". Gli risponde la centrale operativa di Perugia che gli indica di recarsi al Pronto Soccorso più vicino, quello di Amelia. "Mi hanno detto -specifica- che era nuovamente aperto dal giorno prima (martedì 14 aprile ndr)". Alessandro per prudenza rinuncia all'ambulanza e prende la sua auto. "Una volta arrivato davanti al pronto soccorso di Amelia si fanno avanti i ragazzi del Cisom che procedono con il triage per il Coronavirus. Spiego la mia situazione, anche se era evidente perchè tenevo premuto un asciugamano sporco di sangue sulla testa, ma loro mi rispondono che il pronto soccorso è chiuso". Alessandro racconta della telefonata al che viene chiamato fuori uno degli operatori 118 in servizio presso l'ospedale. L'uomo racconta anche a lui la dinamica ma il ragazzo conferma che non possono curarlo perchè il pronto soccorso è chiuso."Ho ritelefonato al 118 lì per lì - spiega Alessandro- mettendo la chiamata in vivavoce. Dalla centrale operativa mi hanno ripetuto che il pronto soccorso di Amelia, come da comunicazione ricevuta, aveva riaperto il giorno prima". A quel punto gli operatori presenti non possono far altro che proporgli il trasferimento a Terni dove, finalmente viene medicato ma non prima di aver rifatto il triage per il Coronavirus. "Non è accettabile che di questi tempi, con le restrizioni in vigore soprattutto in ambito sanitario - commenta - possano essere fornite informazioni tanto fuorvianti e pericolose. Non mi lamento del servizio degli operatori presenti ad Amelia e dei ragazzi del Cisom che anzi ringrazio, ma del fatto che da Perugia mi abbiano mandato in giro a vuoto". Una versione diversa dell'accaduto arriva proprio dalla centrale operativa del 118 di Perugia. "L'operatore al telefono non ha detto che il pronto soccorso era aperto - spiegano - ha detto al signor Alessandro che poteva recarsi al pronto soccorso di Amelia, dove è allestita una tenda di fronte all'ingresso. Lì avrebbe potuto essere valutato dagli operatori del 118 comunque in servizio ed eventualmente trasportato in ambulanza o indirizzato a al pronto soccorso di Terni".